Продавца обокрали прямо на рабочем месте

29.08.2018 09:51 367

Калужанка обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина оставила сумку в подсобном помещении магазина, где работает продавцом-консультантом, и спустя некоторое время обнаружила пропажу. Помимо вещей, в сумке находились банковские карты.

Полицейские быстро задержали вора. Им оказался мужчина, ранее привлекавшийся за аналогичные преступления.

Дождавшись, пока сотрудники магазина покинут подсобное помещение, подозреваемый свободно зашел туда и взял приглянувшуюся сумку. Совершив кражу, гражданин попытался снять деньги с одной из похищенных банковских карт. Этот факт способствовал установлению личности и местонахождения подозреваемого, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.