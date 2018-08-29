Относительно спокойно прошли сутки на дорогах области

29.08.2018 09:26 179

Вчера,28 августа, на дорогах Калужской области пострадали два человека: взрослый и ребенок.

Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 7031 нарушение Правил дорожного движения, поймал 13 нетрезвых водителей и 35 нерадивых родителей, нарушивших правила перевозки детей в автомобиле.

Кроме того зафиксировано 55 нарушений ПДД пешеходами, сообщает ГИБДД УМВД России по Калужской области.