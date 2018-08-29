В Хвастовичском районе дотла сгорел дом

29.08.2018 09:00 280

Сегодня, 29.08.2018 года, в 04 часа 40 минут утра спасателям поступило сообщение о загорании в Хвастовичском районе.

В деревне Нехочи сгорел дачный дом.

Пожар был потушен силами добровольцев из числа местных жителей и сотрудниками пожарно-спасательного подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области.

В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба ведомства.