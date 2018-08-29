Полиция Людиново готовит молодую смену

29.08.2018 09:35 225

17 школьников Людинова приняли в кадеты классов правоохранительной направленности.

Новоиспеченные правоохранители приняли присягу, обещая хорошо учиться, развиваться в духовном плане, совершенствовать свою физическую форму, а также хранить верность Родине.

Принятые в кадетские классы школьники смогут в дальнейшем познакомиться с основами профессии полицейских, более подробно узнать о законах РФ, сообщает МОМВД России «Людиновский».