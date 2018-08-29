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Судимая воспитательница работала по поддельной справке

29.08.2018 08:30 2 768
Судимая воспитательница работала по поддельной справке

В ходе проверки сотрудников детского сада, прокуратура Жуковского района выявила факт использования заведомо подложных документов.

Желая устроиться на работу воспитателем, ранее судимая местная жительница предоставила заведующей МДОУ справку об отсутствии судимости.

Изъятый документ был направлен на экспертизу, которая установила, что справка поддельная.

Отделом МВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», сообщает пресс-служба ведомства.


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