Судимая воспитательница работала по поддельной справке

29.08.2018 08:30 768

Отделом МВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», сообщает пресс-служба ведомства.

Изъятый документ был направлен на экспертизу, которая установила, что справка поддельная.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!