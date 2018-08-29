270 тысяч заплатила автоледи за несуществующий автомобиль

29.08.2018 08:15 850

Жительница Медынского района решила купить машину.

Обнаружив на одном из сайтов выгодное предложение подержанного автомобиля, потенциальная покупательница связалась с автором объявления. Продавец заверил даму, что машина в прекрасном состоянии, а низкая цена вызвана исключительно желанием продать его не теряя времени.

Не подозревая подвоха, потерпевшая перевела на счет злоумышленника более 270 тысяч рублей предоплаты. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь и удалил свое объявление с сайта.

Обманутая женщина обратилась в полицию, заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.