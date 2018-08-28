Электричество планово отключат в центре и на окраинах Калуги

28.08.2018 19:28 335

Отключение электроэнергии для плановых работ пройдет в Калуге в среду, 29 августа.

По данным филиала «Калугаэнерго» с 8:00 до 17:00 света не будет:

Н.Козинская 80-90, 64/30, 78,

пер. Больничный,

пер. Даниловский 1-3,2-4,

ул.Никитина 8,10.

С 9:00 до 20:00 электричество отключат:

п.Росва,

СНТ Березка,

пер. Советский,

ул. Советская,

ул. Садовая, д. 8, 1а,

ул. Московская, 3а.



