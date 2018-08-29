Дорожные строители оштрафованы на 400 тысяч за заброшенную пашню

29.08.2018 08:00 436

Специализирующееся на дорожном строительстве ООО «СпасДорСтрой» является собственником 63,7 га сельскохозяйственной земли в деревне Ерши Спас-Деменского района.

За своей пашней общество не следит, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора, воспроизводству плодородного слоя не способствует, от зарастания сорными кустами и деревьями не защищает, от стихийных свалок не оберегает.

За это юридическое лицо оштрафовали на 400 тысяч рублей.