Контрафактную обувь и незаконные сигареты изъяли полицейские

Полицейские в Людиново изъяли 2629 пачек табачной продукции, которую продавали с нарушением закона.
А в магазине в поселке Детчино сотрудники органов арестовали 132 пары контрафактных ботинок, которые продавались без сопроводительных и товарно-транспортных накладных.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, все изъятые товары направлены на экспертизу. По ее результатам решат, возбуждать ли уголовное дело и по какой статье.
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