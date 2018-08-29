Контрафактную обувь и незаконные сигареты изъяли полицейские

29.08.2018 07:00 169

Полицейские в Людиново изъяли 2629 пачек табачной продукции, которую продавали с нарушением закона.

А в магазине в поселке Детчино сотрудники органов арестовали 132 пары контрафактных ботинок, которые продавались без сопроводительных и товарно-транспортных накладных.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, все изъятые товары направлены на экспертизу. По ее результатам решат, возбуждать ли уголовное дело и по какой статье.