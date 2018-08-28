Окружную улицу в Калуге перекроют почти на две недели

28.08.2018 16:27 448

Трубы горячего водоснабжения начнут прокладывать на переулке Окружном 3 сентября этого года.

Движение для автомобилей перекроют. По данным пресс-службы городской управы, транспорт не сможет проехать по улице Окружной и по переулку Окружному.

Закончить ремонт планируют к 17 сентября.