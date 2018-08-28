Незнакомец обманул доверчивого пенсионера на 160 тысяч

Ранее судимый калужанин познакомился с пенсионером на улице, завязал непринужденную беседу, а через несколько дней пришел в гости, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Мошенник жаловался на жизнь, а затем попросил в долг деньги на лекарства для выдуманной больной матери. Долг пообещал вернуть. Пенсионер отдал около 160 тысяч рублей.
Через несколько дней мошенник пришел вновь. Предложил помочь по хозяйству, пообещал купить продукты, но получив деньги скрылся.
Мошеннику грозит до 5 лет заключения.
|
Юная калужанка уехала в Москву и пропала 28.08.2018 13:06
Все калужские школы готовы к учебному году 28.08.2018 12:05
Более пяти тысяч нарушителей правил поймали за день инспекторы 28.08.2018 11:53
Вредные комнатные растения уберут из обнинских школ 28.08.2018 11:17
ВАЗ врезался в стоящий прицеп, пострадали двое 28.08.2018 10:34
Пожилой мужчина погиб во время пожара в Жилетово 28.08.2018 09:26
Ненастоящие врачи обворовали бабушку на 270 тысяч рублей 28.08.2018 09:08
Сараи сгорели в деревне Севастополь 28.08.2018 09:00
Дачников временно отключили от электроэнергии 28.08.2018 08:25
Драмтеатр потушат понарошку 28.08.2018 08:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: