Незнакомец обманул доверчивого пенсионера на 160 тысяч

28.08.2018 10:13 330

Ранее судимый калужанин познакомился с пенсионером на улице, завязал непринужденную беседу, а через несколько дней пришел в гости, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мошенник жаловался на жизнь, а затем попросил в долг деньги на лекарства для выдуманной больной матери. Долг пообещал вернуть. Пенсионер отдал около 160 тысяч рублей.

Через несколько дней мошенник пришел вновь. Предложил помочь по хозяйству, пообещал купить продукты, но получив деньги скрылся.

Мошеннику грозит до 5 лет заключения.