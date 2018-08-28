Пожилой мужчина погиб во время пожара в Жилетово

28.08.2018 09:26 438

Сообщение о пожаре в деревне Жилетово Дзержинского района поступило в 2:39 во вторник, 28 августа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Пожар вспыхнул в кирпичной пятиэтажке в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Прибывшие на место спасатели отстояли от огня соседние квартиры.

В самой квартире закопчена мебель на кухне. Прогорел диван.

Во время возгорания погиб хозяин жилища , 67-летний мужчина. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем погибшего.