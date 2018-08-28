Дачников временно отключили от электроэнергии

28.08.2018 08:25 646

Во вторник, 28 августа, 9 дачных товариществ отключены от электроэнергии для проведения плановых ремонтных работ, сообщил филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго».

С 8:00 до 17:00 электричества не будет: