Пожар в Жуковском районе тушили более 70 человек

27.08.2018 19:50 122

Лесной пожар в Жуковском районе около деревни Екатериновка потушен, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

На тушение пожара выезжал 71 человек и 8 спецмашин, большинство из них — сотрудники лесничества. От МЧС возгорание тушили 9 спасателей.

Как мы уже писали, 10 га леса загорелись в Жуковском районе в понедельник, 27 августа. О пожаре сообщили в 14:43. локализовать возгорание удалось к 16:45. Пожар не угрожал жителям деревни, эвакуировать людей не пришлось.

Потушить возгорание собирались к 20:00, но пожарным удалось справиться с огнем раньше.