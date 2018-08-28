Уроки безопасности пройдут во всех школах

Месячник безопасности детей стартует в Калужской области 1 сентября, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
В день знаний пожарные выступят во всех школах перед родителями, педагогами и учениками. Им напомнят правила безопасности при пожаре.
С 1 по 10 сентября во всех образовательных учреждениях планируют учебные эвакуации.
Во время месячника для детей будут проводиться показательные занятия по правильному поведению при пожаре и в случае ЧС. Школьникам покажут обучающие фильмы.
На местных каналах будут крутить специальные ролики, бегущие строки. Планируются эфиры с главными пожарными области.
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