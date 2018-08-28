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Драмтеатр потушат понарошку

28.08.2018 08:00 0 83
Драмтеатр потушат понарошку

Учения по тушению пожара и эвакуации пройдут в калужском областном драматическом театре в среду, 29 августа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Учебный пожар по легенде тренировки произойдет во время репетиции в зрительном зале на 2 этаже. В этот момент в здании будет находиться 80 человек. Один из работников не сможет эвакуироваться самостоятельно, и его придется выводить через окно с помощью пожарной лестниц.

В пожарном учении примет участие более 50 человек, более 10 звеньев газодымозащитной службы, а также более 10 единиц техники из пожарно-спасательных подразделений города Калуги.


 


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