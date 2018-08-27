Лес горит в Жуковском районе

27.08.2018 18:15 204

10 га леса загорелись в Жуковском районе в понедельник, 27 августа, рядом с деревней Екатериновка, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

О пожаре сообщили в 14:43. локализовать возгорание удалось к 16:45, полностью потушить огонь надеются к 20:00.

Пожар не угрожает людям и расположенной рядом деревне, эвакуировать ее жителей нет необходимости.



