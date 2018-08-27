Администрацию Перемышля оштрафовали за то, что наняла уборщиков без торгов

27.08.2018 15:58 472

Администрация Перемышля отдала подряд по расчистке дорог в Перемышле без торгов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В результате одно предприятие получило пять муниципальных контрактов, а другие не смогли побороться за победу.

Главу сельского поселения обвинили в нарушении закона о защите конкуренции и оштрафовали на 20 тысяч рублей.