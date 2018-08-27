За выходные на дорогах области пострадали 13 человек

27.08.2018 15:07 478

11 ДТП с тяжелыми последствиям произошло за субботу-воскресенье в Калужской области, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В авариях пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. Погиб один человек.

Столкновений с материальным ущербом зарегистрировано 106. Сотрудники ГИБДД оштрафовали более 750 нарушителей правил дорожного движения. Остановили 33 водителя, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде или отказались от освидетельствования. Оштрафовали 71 пешехода за переход дороги не по правилам.