Мать, которая бросила ребенка в приюте, лишили родительских прав

27.08.2018 14:38 820

Два года назад жительница Кирова сдала свою дочь в социальный приют и ребенка вернуть не пытается, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина уже давно нигде не работает, пьет, живет в антисанитарных условиях, ведет асоциальный образ жизни. Ее не раз привлекали к административной статье за ненадлежащее воспитание ребенка. Девочке уже 8 лет.

Мать лишили родительских прав и обязали выплачивать ребенку алименты.