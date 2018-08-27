Водитель «мазды» сбил пешехода, который шел по проезжей части

27.08.2018 11:51 216

Водитель на «Мазда» сбил 24-летнего пешехода ночью в субботу, в Воротынске на дороге «Бабынино-Воротынск-поворот Росва», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Молодой человек шел по центру проезжей части и переходить дорогу не собирался.

После ДТП пешеход госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа. Был ли он трезв не уточняется.