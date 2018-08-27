Часть Обнинска осталась без горячей воды из-за аварии

27.08.2018 11:31 126

Водоснабжение восстановят после того как закончатся ремонтные работы.

Горячую воду отключили в Обнинске утром в понедельник, 27 августа, сообщила администрация наукограда в официальной группе. МП «Теплоснабжение» ремонтирует магистральную теплосеть на улице Энгельса.

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