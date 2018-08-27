Пожилой байкер пошел на обгон и столкнулся с самосвалом

27.08.2018 11:25 313

69-летний байкер на мотоцикле Yamaha столкнулся с грузовиком Shacman на трассе «Калуга-Медынь» под Полотняным заводом в субботу, 25 августа, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Мотоциклист обгонял ехавшую по дороге машину, водитель грузовика в этот момент поворачивал с трассы налево на технологическую дорогу. Байкер не успел затормозить.

У пожилого мотоциклиста перелом ноги и ушибы.