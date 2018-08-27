Нелегалы выращивали помидоры и огурцы в теплицах в Жуковском районе

27.08.2018 08:40 562

16 нелегальных мигрантов обнаружили на предприятии, выращивающем огурцы и помидоры, в Жуковском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Иностранцы приехали из КНР, Узбекистана и Таджикистана. Они жили прямо в теплицах, в специально оборудованном помещении.

В результате всех мигрантов оштрафовали за незаконный труд и нарушение режима проживания в РФ. Им придется уехать из России, и в течение трех лет вернуться им не удастся. Четвертых нелегалов выдворили из страны на пять лет.

Работодателю грозит штраф до 800 тысяч за каждого нелегала.