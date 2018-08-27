Гранаты времен Великой Отечественной нашли и обезвредили

27.08.2018 08:19 354

Спасатели за минувшее воскресенье, 26 августа, обезвредили две гранаты времен Великой Отечественной, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Гранаты нашли рядом с деревней Остров в Жуковском районе. Саперы обезвредили М-24 и РПГ-40.

Спасатели напоминают, что если нашли взрывоопасный предмет, то его не надо трогать, кидать в костер, бить палками, лопатами и т. д. Нужно прекратить работы, оградить место находки и вызвать полицию.