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Лже-кадровики ограбили калужанина на 7 тысяч рублей

26.08.2018 18:54 0 281
Лже-кадровики ограбили калужанина на 7 тысяч рублей

После обращения в кадровое агентство безработный калужанин заявил в полицию о мошенничестве.

Найдя в интернете объявление о помощи в трудоуствойстве, мужчина перевел «кадровым специалистам» оговоренную сумму – 7 тысяч рублей и стал ждать приглашения на работу. Потерпевший попытался связаться с представителями фирмы, но объявление оказалось удаленным из сети Интернет.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление личностей злоумышленников, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.


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