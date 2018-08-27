Доверчивый калужанин лишился и смартфона и денег

27.08.2018 08:00 955

В Калужской области участились случаи дистанционного мошенничества.

В прошедшие выходные калужанин потерял свой дорогостоящий мобильный телефон. Желая найти пропажу, гражданин разместил в сети Интернет объявление соответствующего характера. Вскоре хозяин смартфона получил сообщение от отзывчивых прохожих, якобы подобравших пропажу и готовых вернуть ее за денежное вознаграждение.

На радостях, мужчина перевел на указанные реквизиты 8 тысяч рублей, после чего мошенники перестали выходить на связь.

УМВД России по Калужской области возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.