Продавец марихуаны отправился под суд

26.08.2018 15:00 599

25-летний житель города Спас-Деменск незаконно сорвал несколько кустов дикорастущей конопли в целях последующего сбыта наркотического средства.

Но при попытке продать марихуану, общей массой 11.70 грамм, молодой человек был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время парень обвиняется в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, его ждет суд, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.