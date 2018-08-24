В Шопино дали воду

24.08.2018 15:37 165

Специалисты Калужского областного водоканала завершили аварийно-ремонтные работы на трубопроводе, ведущиеся с самого утра, сообщила пресс-служба ведомства.

Водоснабжение в деревне Шопино было восстановлено в полном объеме сегодня, 24 августа, в полдень. Вода поступила в частные дома и офисы.