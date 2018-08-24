Ежегодный бал выпускников-сирот пройдет в области

24.08.2018 19:42 325

Организует это знаковое мероприятие государственное автономное учреждение Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» при поддержке министерства труда и социальной защиты Калужской области.

28 августа в Калужской области пройдет ежегодный областной Бал выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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