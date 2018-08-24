«Фольксваген» сбил подростка на мопеде

24.08.2018 13:45 557

Вчера,23 августа 2018 года, в селе Ульяново в районе дома 46 по улице Б. Советская случилась авария.

Водитель автомашины «Фольксваген», разворачиваясь, не уступил дорогу мопеду Альфа, которым управлял подросток 2004 года рождения. В данной дорожной ситуации мопед имел преимущество движения.

В аварии предсказуемо пострадал водитель мопеда: с ушибленными ранами обоих голеней и ушибом грудной клетки он был госпитализирован, сообщил МОМВД России Козельский.