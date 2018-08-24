Памятник Кирову встал на пути у гонщика

24.08.2018 18:25 1240

Сегодня,24.08.2018 года, спасатели МЧС приняли сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кирове.

Утром на улице Пролетарская автомобиль «Форд» налетел на препятствие. Препятствием для гонщика стал памятник С. М. Кирову.

В результате аварии пострадал водитель, тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняются, сообщило региональное управление МЧС.