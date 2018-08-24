Власти Кременок заставили установить знаки

24.08.2018 12:13 361

Прокуратурой Жуковского района безопасность дорожного движения в Кременках. Проверка обнаружила отсутствие дорожных знаков «Уступите дорогу», «Главная дорога», «Указатель направлений» на автомобильной дороге по улице Озерной.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!