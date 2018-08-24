Любитель пьяной езды снова получил срок

24.08.2018 11:19 651

В Малоярославце судили 43-летнего местного жителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Причем ранее, мае 2017 года, тот же гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и был приговорен к лишению свободы сроком на 6 месяцев с лишением права управления автомобилем сроком на полтора года.

Но наказание не пошло в прок, и в апреле текущего года сотрудниками ГИБДД рецидивист снова был пойман пьяным за рулем.

Суд приговорил пьяницу к 9 месяцам в исправительной колонии общего режима, и лишению прав на 2 года, сообщила пресс-служба прокуратуры области.