Трое человек пострадали на дорогах области, один погиб

24.08.2018 09:51 151

Вчера, 23 августа, на дорогах Калужской области в трёх дорожно-транспортных происшествиях три человека получили травмы, один погиб, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1601 нарушение Правил дорожного движения, они поймали 8 пьяных водителей. Госавтоинспекторы выявили 21 нерадивого родителя, которые пренебрегают правилами перевозки детей. Еще 21 водитель ездили со слишком тёмной тонировкой.

Так же обнаружили 39 пешеходов-нарушителей.