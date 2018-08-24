Север Калуги останется без света

Сегодня, 24 августа в связи с работами на энергооборудовании без света останутся несколько калужских улиц.
До 16.00 будут обесточены дома по следующим адресам:
- Московская, дома 316,318,320,322,324 ,
- Азаровская улица, дома 23-49,31,37,40
- Терепецкая, 13-27
- Загородная,
- Терепецкий проезд 2-24.
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