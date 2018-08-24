Север Калуги останется без света

24.08.2018 09:41 192

Сегодня, 24 августа в связи с работами на энергооборудовании без света останутся несколько калужских улиц.

До 16.00 будут обесточены дома по следующим адресам:

- Московская, дома 316,318,320,322,324 ,

- Азаровская улица, дома 23-49,31,37,40

- Терепецкая, 13-27

- Загородная,

- Терепецкий проезд 2-24.