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Рецедивиста, устроившего резню в Детчино, задержала полиция

24.08.2018 09:12 0 398
Рецедивиста, устроившего резню в Детчино, задержала полиция

В поселке Детчино трое мужчин получили ножевые ранения, от которых один из них скончался.

На поиск и задержание нападавшего бросили наружные наряды полиции Калужской области. В результате было зафиксировано передвижение подозреваемого на личном автомобиле по одной из автомобильных дорог Хвастовичского района. Полиция сумела задержать мужчину.

Им оказался ранее судимый житель Калужской области 1999 года рождения. Мужчина передан следственным органам для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба УМВД Калужской области.


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