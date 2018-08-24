От 250 до 800 тысяч заплатит работодатель за каждого мигранта

24.08.2018 09:00 263

Во время проведения проверки в Малоярославецком районе на территории карьера по добыче щебня, сотрудники полиции выявили 15 нелегальных мигрантов из Средней Азии, незаконно трудящихся на территории России.

По итогам мероприятия сотрудниками полиции составлено 20 протоколов о правонарушениях, из которых 14 о незаконной трудовой деятельности, а 6 о нарушении режима пребывания в России.

Нелегалов оштрафуют на 2000 каждый, а их работодатель, привлеченный к ответственности, заплатит от 250 до 800 тысяч за каждого иностранного гражданина, сообщает пресс-служба УМВД области.