Распространителя героина взяли в Ферзиковском районе

24.08.2018 08:29 234

25-летний мигрант, житель Подмосковья, распространял наркотики на территории Ферзиковского района.

Мужчина забирал наркотические вещества из тайников-закладок, перевозил их на территорию Калужской области и хранил при себе до момента сбыта. Крупные партии наркотиков фасовались на более мелкие и помещались в специальные тайники.

Попав в поле зрения оперативников, очередную партию наркотиков он реализовать не смог и был задержан.

Оперативники изъяли у закладчика почти 76 граммов героина. Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба УМВД области.