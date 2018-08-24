Мошенник продал калужинину несуществующий телевизор

24.08.2018 08:45 396

20-летний житель Ульяновской области нашел в Интернете объявление о продаже в Новосибирске телевизора стоимостью 54 тысячи рублей. Скопировав его и разместив под вымышленным именем юноша указал очень низкую цену – всего 17 тысяч рублей.

Вскоре нашелся покупатель – житель Калуги. Заинтересовавшись низкой ценой, он запросил документы на телевизор. Мошенник связался с настоящим продавцом и переправил все калужанину.

Поверив злоумышленнику, мужчина перевел на счет продавца 17 тысяч рублей и стал ждать желанную посылку, которую, конечно же, не получил.

Поняв, что был обманут, калужанин обратился в полицию. Личность мошенника была установлена, его ждет суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.