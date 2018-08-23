Сладкая жизнь: корейских кондитеров обокрали на 100 миллионов рублей

23.08.2018 15:41 1104

Завершилось следствие в отношении бывших работников корейской компании, расположенной в Боровском районе.

Начальник отдела сетевых продаж предприятия и его подчиненный вступили в сговор со знакомым московским юристом. Похищая кондитерскую продукцию под видом направления ее в крупные торговые сети, обвиняемые продавали товар мелким дистрибьютерам и предпринимателям с Кавказа.

Ущерб составил более 100 миллионов рублей. Для его возмещения следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму около 50 миллионов рублей. Бывший начальник отдела сетевых продаж организации объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.