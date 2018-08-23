В области массово проверяют автобусы

23.08.2018 16:30 555

С 20 по 27 августа на территории Калужской области проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Автобус».

Сотрудники управления ГИБДД выезжают в районы, проверяя водителей-перевозчиков. С начала проверок инспекторы побывали в Медыни, Малоярославце и Кондрово. Там они обнаружили 17 нарушений со стороны перевозчиков.

К примеру, в Малоярославецком районе выявлено 2 факта незаконного переоборудования автобусов, а именно - установка ремней безопасности не предусмотренных конструкцией.

В настоящее время решаются вопросы об аннулировании регистрации данных транспортных средств и привлечении к ответственности должностных лиц.