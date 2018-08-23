4 месяца строгого режима дали калужанину за уклонение от надзора

23.08.2018 18:30 488

В 2015 году Калужский суд приговорил горожанина к административному надзору сроком на 2 года.

Калужанин обязан был являться 2 раза в месяц в орган внутренних дел для проверки. Так же ему было запрещено находиться вне дома с 22:00 до 6:00.

Но, несмотря на установленные ограничения, в период с 16 ноября 2017 года по 29 марта 2018 года гражданин покинул место жительства и на регистрацию являться перестал.

За уклонение от административного надзора калужанина приговорили к четырем месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.