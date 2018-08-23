Главу администрации наказали штрафом

23.08.2018 14:30 909

Проверкой установлено, что глава администрации СП «Село Сашкино» обращение заявителя в установленный 30 -дневный срок не рассматривал, письменный ответ не отправлял, чем нарушил требования Федерального закона «О порядке рассмотрении обращений граждан Российской Федерации».

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!