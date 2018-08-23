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Главу администрации наказали штрафом

23.08.2018 14:30 0 909
Главу администрации наказали штрафом

Прокуратура Ферзиковского район проверила работу с гражданами в администрации СП «Село Сашкино».

Проверкой установлено, что глава администрации СП «Село Сашкино» обращение заявителя в установленный 30 -дневный срок не рассматривал, письменный ответ не отправлял, чем нарушил требования Федерального закона «О порядке рассмотрении обращений граждан Российской Федерации».

Постановлением мирового судьи главу администрации оштрафовали на 5000 рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.


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