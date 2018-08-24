За неуплату штрафа в 50 тысяч, предпринимателя оштрафовали еще на 50

24.08.2018 08:00 242

Управление Россельхознадзора по Калужской области оштрафовало ферзиковского предпринимателя на 50 тысяч рублей за найденные нарушения.

По закону штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, но предприниматель вовремя его не заплатил.

По данному факту возбудили административное дело и направили его в суд.

Он признал предпринимателя виновным в несвоевременной уплате штрафа и добавил к нему еще 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.