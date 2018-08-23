Мощи покровителя Калуги привезут на поклон верующим

23.08.2018 13:33 802

Сегодня, 23 августа в Калугу привезут частицу мощей святого праведного Лаврентия Калужского

В музее Красной Армии в Москве недавно обнаружили до ныне неизвестные частицы святых мощей, в том числе и Святого праведного Лаврентия Калужского. Мощи были найдены в далеких запасниках в пыльном мешке, но были в достаточно хорошем состоянии и с бирками кому принадлежали. Частичку святого покровителя Калуги передали Калужской епархии.

В день праздника в честь святого праведного Лаврентия частицу святых мощей принесут для поклонения верующих в Калугу, в монастырь, где некогда было погребено его тело, сообщила пресс-служба калужской Епархии.