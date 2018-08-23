Медынские зеки поработают на бизнес

Представители Медынской администрации и коммунального хозяйства города посетили исправительную колонию №4 УФСИН России по Калужской области.
Исправительное учреждение давно нуждается в государственной поддержке для развития производственного сектора и, как следствие, трудоустройства осужденных. Чиновники ознакомились с производством и образцами продукции и приняли решение привлекать колонию к сотрудничеству с бизнесом.
«Вовлечение осужденных в трудовую деятельность положительно влияет на процесс их исправления, позволяет им погашать судебные иски, осуществлять выплаты по алиментам, а также оказывать посильную материальную помощь своим родственникам», отметили чиновники.
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