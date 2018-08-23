ЧОП, принявший на работу бывшего полицейского, оштрафовали на 20 тысяч

23.08.2018 13:27 1400

В Мещовском районе охранное агентство незаконно приняло на работу бывшего сотрудника МО МВД России «Бабынинский».

Заключив договор с бывшим государственным служащим, агентство не потрудилось сообщить о заключении трудового договора по последнему месту его работы, чем нарушило закон «О противодействии коррупции», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурором в отношении бывшего генерального директора охранной службы возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.