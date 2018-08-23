Проверка органов опеки Тарусского района расстроила прокуроров

23.08.2018 10:14 588

Прокуратурой Тарусского района при проверке исполнения требований законодательства об опеке и попечительстве выявлены серьезные нарушения.

Так опекуны в своих отчетах часто не указывают средства, полученные от уплаты алиментов, пенсий по потере кормильца. Кроме того, не ведется должная работа по сохранению имущества детей, закрепленного за ними в другом районе.

Зачастую заключения органов опеки дается, без должных выводов об участии родителей в воспитании детей. Кроме того, дети, оставшиеся без родителей ставятся на учет несвоевременно.

В адрес главы района вынесено прокурорское постановление об устранении нарушений в сфере опеки, сообщила пресс-служба ведомства.