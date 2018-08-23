За распродажу арестованного имущества должника оштрафовали на 50 тысяч

23.08.2018 09:55 402

49-летний житель Обнинска задолжал некоторую сумму по кредитным договорам.

Суд арестовал имущество должника на сумму 93 тысячи рублей, в том числе и холодильную машину. Будучи ответственным хранителем арестованного имущества, мужчина начал распродавать его, начав с холодильной машины, которую продал за 6 тысяч рублей.

За распродажу арестованного имущества суд оштрафовал должника еще на 50 тысяч, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.